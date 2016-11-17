Майже 400 тонн контрабандного спирту виявлено на кордоні України за останні півроку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Державній прикордонній службі України повідомили, що протягом останніх півроку через кордон України виявили та затримали майже 400 тонн контрабандного спирту. Про це повідомив під час брифінгу помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, передає УНН.
"На державному кордоні за цей час виявлено майже 400 тон контрабандного спирту, понад 2 млн 200 тис. пачок цигарок, майже 265 кілограмів бурштину, 66 кг наркотичних засобів та 273 одиниці зброї", - повідомив О.Слободян.
Як повідомляв УНН, на кордоні України затримано 1643 порушники державного кордону за останні шість місяців.