Почти 400 тонн контрабандного спирта обнаружено на границе Украины за последние полгода
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что за последние полгода на границе Украины обнаружено и задержано почти 400 тонн контрабандного спирта. Об этом сообщил во время брифинга помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, передает УНН.
"На государственной границе за это время выявлено почти 400 тонн контрабандного спирта, более 2 млн 200 тыс. пачек сигарет, почти 265 килограммов янтаря, 66 кг наркотических средств и 273 единицы оружия", - сообщил О.Слободян.
Как сообщал УНН, на границе Украины задержали 1643 нарушителя государственной границы за последние шесть месяцев.