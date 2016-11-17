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15 марта, 19:03 • 109849 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151545 просмотра

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15 марта, 13:22 • 128268 просмотра

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15 марта, 13:08 • 121474 просмотра

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15 марта, 12:52 • 107421 просмотра

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15 марта, 11:23 • 102741 просмотра

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Почти 400 тонн контрабандного спирта обнаружено на границе Украины за последние полгода

Почти 400 тонн контрабандного спирта обнаружено на границе Украины за последние полгода

Киев • УНН

 • 8617 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что за последние полгода на границе Украины обнаружено и задержано почти 400 тонн контрабандного спирта. Об этом сообщил во время брифинга помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, передает УНН.

"На государственной границе за это время выявлено почти 400 тонн контрабандного спирта, более 2 млн 200 тыс. пачек сигарет, почти 265 килограммов янтаря, 66 кг наркотических средств и 273 единицы оружия", - сообщил О.Слободян.

Как сообщал УНН, на границе Украины задержали 1643 нарушителя государственной границы за последние шесть месяцев.

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