Майже 35 тис. хвойних дерев планують реалізувати нинішньої зими на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 21 листопада. УНН. На хвойних плантаціях Кіровоградської області зростає близько мільйона штук сосни кримської та звичайної і ялини звичайної. Із них 34 тис. штук лісники готові реалізувати нинішньої зими. Про це кореспонденту УНН повідомили в обласному управлінні лісового та мисливського господарства.
Також в управлінні зауважили, що на Кіровоградщині новорічні ялинки не подорожчали. Придбати зелену красуню жителі області зможуть за тією ж ціною, що і торік.
Орієнтовні ціни для реалізації ялинок новорічних у 2016 році:
Сосна кримська:
До 1 м – 70-75 грн
1,1-1,5 – 80 – 85 грн;
1,6-2,0 – 90- 95 грн.
Сосна звичайна:
До 1 м – 60-65 грн;
1,1-1,5 – 70-75 грн;
1,6-2,0 – 80-85 грн.
Ялина звичайна:
До 1 м – 60-65 грн;
1,1-1,5 – 70-75 грн;
1,6-2,0 – 80-85 грн.
Нагадаємо, на Кіровоградщині розпочали роботу щодо забезпечення охорони хвойних насаджень від самовільних рубок у передноворічний період 2016/17 років.