Майже 35 тис. хвойних дерев планують реалізувати нинішньої зими на Кіровоградщині

Також в управлінні зауважили, що на Кіровоградщині новорічні ялинки не подорожчали. Придбати зелену красуню жителі області зможуть за тією ж ціною, що і торік.

Орієнтовні ціни для реалізації ялинок новорічних у 2016 році:

Сосна кримська:

До 1 м – 70-75 грн

1,1-1,5 – 80 – 85 грн;

1,6-2,0 – 90- 95 грн.

Сосна звичайна:

До 1 м – 60-65 грн;

1,1-1,5 – 70-75 грн;

1,6-2,0 – 80-85 грн.

Ялина звичайна:

До 1 м – 60-65 грн;

1,1-1,5 – 70-75 грн;

1,6-2,0 – 80-85 грн.

Нагадаємо, на Кіровоградщині розпочали роботу щодо забезпечення охорони хвойних насаджень від самовільних рубок у передноворічний період 2016/17 років.