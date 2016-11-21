Почти 35 тыс. хвойных деревьев планируют реализовать нынешней зимой в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 21 ноября. УНН. На хвойных плантациях Кировоградской области растет около миллиона штук сосны крымской и обыкновенной и ели обыкновенной. Из них 34 тыс. штук лесники готовы реализовать нынешней зимой. Об этом корреспонденту УНН сообщили в областном управлении лесного и охотничьего хозяйства.
Также в управлении отметили, что в Кировоградской области новогодние елки не подорожали. Купить зеленую красавицу жители области смогут по той же цене, что и в прошлом году.
Ориентировочные цены реализации елей новогодних в 2016 году:
Сосна крымская:
до 1 м - 70-75 грн
1,1-1,5 - 80 - 85 грн;
1,6-2,0 - 90 95 грн.
Сосна обыкновенная:
до 1 м - 60-65 грн;
1,1-1,5 - 70-75 грн;
1,6-2,0 - 80-85 грн.
Ель обыкновенная:
до 1 м - 60-65 грн;
1,1-1,5 - 70-75 грн;
1,6-2,0 - 80-85 грн.
Напомним, в Кировоградской области начали работу по обеспечению охраны хвойных насаждений от самовольных рубок в предновогодний период 2016/17 годов.