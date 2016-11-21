Почти 35 тыс. хвойных деревьев планируют реализовать нынешней зимой в Кировоградской области

Также в управлении отметили, что в Кировоградской области новогодние елки не подорожали. Купить зеленую красавицу жители области смогут по той же цене, что и в прошлом году.

Ориентировочные цены реализации елей новогодних в 2016 году:

Сосна крымская:

до 1 м - 70-75 грн

1,1-1,5 - 80 - 85 грн;

1,6-2,0 - 90 95 грн.

Сосна обыкновенная:

до 1 м - 60-65 грн;

1,1-1,5 - 70-75 грн;

1,6-2,0 - 80-85 грн.

Ель обыкновенная:

до 1 м - 60-65 грн;

1,1-1,5 - 70-75 грн;

1,6-2,0 - 80-85 грн.

Напомним, в Кировоградской области начали работу по обеспечению охраны хвойных насаждений от самовольных рубок в предновогодний период 2016/17 годов.