Маємо найближчими тижнями розширити зернову експортну ініціативу – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Найближчими тижнями потрібно зробити все, щоб розширити чинну зернову експортну ініціативу. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН, передає УНН.
Зеленський звернув увагу членів Ради Безпеки ООН на те, що у ХХІ столітті доводиться боротися зі штучним голодом у різних країнах, спровокованим агресією росії.
Цитата
"Я дякую і Генеральному секретарю ООН пану Гутеррішу, і Туреччині, пану Президенту, і всім іншим сумлінним суб’єктам міжнародних відносин, котрі борються з продовольчою кризою, за яку відповідальна лише росія. І найближчими тижнями маємо зробити все, щоб розширити чинну зернову експортну ініціативу", – повідомив Зеленський.
Деталі
Він також зазначив, що рф свідомо намагається спровокувати енергетичну кризу та позбавити десятки мільйонів людей нормального доступу до базових благ, накручуючи ціни на енергоресурси.
"Енергетична криза для Європи, загроза масштабного голоду, політичного хаосу для країн Африки та Азії, цінова криза для всього світу... Чи не забагато дозволено одній державі, чий представник сидить серед вас?" – звернувся Президент України до присутніх.
Доповнення
Україна відправила на експорт морем у межах "зернової" угоди вже близько 720 тис. тонн продовольства.
22 серпня повідомлялося, що ще два судна вирушили у межах "зернової" угоди з експорту української агропродукції Чорним морем.