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Должны в ближайшие недели расширить зерновую экспортную инициативу – Зеленский

Киев • УНН

 • 103400 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. В ближайшие недели нужно сделать все, чтобы расширить действующую зерновую экспортную инициативу. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, передает УНН.

Должны в ближайшие недели расширить зерновую экспортную инициативу – Зеленский

Зеленский обратил внимание членов Совета Безопасности ООН на то, что в XXI веке приходится бороться с искусственным голодом в разных странах, спровоцированным агрессией россии.

Цитата

"Я благодарю и Генерального секретаря ООН господина Гутерриша, и Турции, господина Президента, и всех других добросовестных субъектов международных отношений, которые борются с продовольственным кризисом, за который ответственна только россия. И в ближайшие недели должны сделать все, чтобы расширить действующую зерновую экспортную инициативу", – сообщил Зеленский.

Детали

Он также отметил, что россия сознательно пытается спровоцировать энергетический кризис и лишить десятки миллионов людей нормального доступа к базовым благам, накручивая цены на энергоресурсы.

"Энергетический кризис для Европы, угроза масштабного голода, политического хаоса для стран Африки и Азии, ценовой кризис для всего мира... Не многовато ли разрешено одному государству, чей представитель сидит среди вас?" – обратился Президент Украины к собравшимся.

Дополнение

Украина отправила на экспорт морем в рамках "зернового" соглашения уже около 720 тыс. тонн продовольствия.

22 августа сообщалось, что еще два судна отправились в рамках "зернового" соглашения по экспорту украинской агропродукции по Черному морю.

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