Должны в ближайшие недели расширить зерновую экспортную инициативу – Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В ближайшие недели нужно сделать все, чтобы расширить действующую зерновую экспортную инициативу. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, передает УНН.
Зеленский обратил внимание членов Совета Безопасности ООН на то, что в XXI веке приходится бороться с искусственным голодом в разных странах, спровоцированным агрессией россии.
Цитата
"Я благодарю и Генерального секретаря ООН господина Гутерриша, и Турции, господина Президента, и всех других добросовестных субъектов международных отношений, которые борются с продовольственным кризисом, за который ответственна только россия. И в ближайшие недели должны сделать все, чтобы расширить действующую зерновую экспортную инициативу", – сообщил Зеленский.
Детали
Он также отметил, что россия сознательно пытается спровоцировать энергетический кризис и лишить десятки миллионов людей нормального доступа к базовым благам, накручивая цены на энергоресурсы.
"Энергетический кризис для Европы, угроза масштабного голода, политического хаоса для стран Африки и Азии, ценовой кризис для всего мира... Не многовато ли разрешено одному государству, чей представитель сидит среди вас?" – обратился Президент Украины к собравшимся.
Дополнение
Украина отправила на экспорт морем в рамках "зернового" соглашения уже около 720 тыс. тонн продовольствия.
22 августа сообщалось, что еще два судна отправились в рамках "зернового" соглашения по экспорту украинской агропродукции по Черному морю.