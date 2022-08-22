"Зерновий коридор" працює у плановому режимі: Анкара повідомила про ще два судна
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Ще два судна вирушили у межах "зернової" угоди з експорту української агропродукції Чорним морем, повідомляє Міноборони Туреччини, пише УНН.
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"Відвантаження зерна в портах України продовжується у плановому режимі під контролем Спільного координаційного центру. Станом на сьогоднішній ранок ще 2 кораблі вирушили на відвантаження з портів України", - повідомляє МО Туреччини у Twitter.
Доповнення
Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого. Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зерна.
Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Перше судно під завантаження вперше з 24 лютого зайшло в порт на Одещині 6 серпня. Тож, коридор запрацював в обидва боки.
За 20 днів з початку роботи "зернового коридору" - з українських морських портів вийшло 27 суден, на борту яких сукупно 670 тисяч тонн агропродукції, повідомили в Мінінфраструктури. Також зайшло під завантаження 18 суден, на розгляді було ще близько 40 заявок на захід до портів.