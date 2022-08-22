"Зерновой коридор" работает в плановом режиме: Анкара сообщила о еще двух судах

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"Отгрузка зерна в портах Украины продолжается в плановом режиме под контролем Совместного координационного центра. По состоянию на сегодняшнее утро еще 2 корабля отправились на отгрузку из портов Украины", - сообщает МО Турции в Twitter.

Дополнение

Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, что заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля. Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерна.

Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под загрузку впервые с 24 февраля зашло в порт в Одесской области 6 августа. Коридор заработал в обе стороны.

За 20 дней с начала работы "зернового коридора" – из украинских морских портов вышло 27 судов, на борту которых совокупно 670 тысяч тонн агропродукции, сообщили в Мининфраструктуре. Также зашли под загрузку 18 судов, на рассмотрении было еще около 40 заявок на запад в порты.