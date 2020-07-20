Має подвійне громадянство: у НАБУ заявили про неможливість екстрадиції Новака

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Колишній голова Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славомір Новак, якого затримали у Польщі, має подвійне громадянство – України та Польщі, - тому за міжнародним законодавством екстрадиція неможлива. Про це під час брифінгу розповів директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, передає кореспондент УНН.

"На скільки нам відомо, на сьогодні у головного підозрюваного подвійне громадянство - Польщі та України", - сказав Ситник.

За словами виконувача обов'язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максима Грищука, на даний час польською стороною йому пред’явлена підозра в межах законодавства Польщі, однак в межах спільної групи та інформація, яка була здобута в межах спільної слідчої групи, також використана.

"Кримінальне правопорушення починалося з того, що пан виконуючий обов’язки заступника Укравтодору висловлював наміри отримати кошти, неправомірну вигоду, на території України, однак надалі ці кошти були отримані на території Польщі. Тому на даний час він затриманий законодавством Польщі й на даний час підозра йому пред’явлена в цій частині", - сказав Грищук.

Ситник розповів, що ті підозри, які підготовлені антикорупційними детективами та прокурорами в Україні, зараз направлені в Польщу для оголошення підозрюваним там і так само деякі підозри, які підготовлені польською стороною, передані українській для вручення їх на території України.

"Ми не бачимо принципової різниці, де буде відбуватися суд… Більш цікаво буде з приводу майна, яке буде арештоване, але це окрема історія… На нашу думку, є спільна робота… Ми об’єднали зусилля, інформацію (з польськими колегами – ред). На нашу думку, екстрадиція при тому, що є польське громадянство, вона не є можливою по міжнародному законодавству, але й при цьому не є принциповою", - розповів Ситник.

Нагадаємо, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака. У Центральному антикорупційному бюро Польщі заявляли, що затримали трьох осіб, серед яких Новак, за підозрою в корупції та діяльності у межах організованої злочинної групи.

А у НАБУ заявили, що посадових осіб Укравтодору, серед яких колишній голова державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славомір Новак, підозрюють у створенні злочинної організації, діяльність якої була спрямована на розкрадання коштів міжнародних організацій, які виділялися для ремонту доріг в Україні.

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