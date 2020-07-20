Имеет двойное гражданство: в НАБУ заявили о невозможности экстрадиции Новака

"Насколько нам известно, на сегодня у главного подозреваемого двойное гражданство - Польши и Украины", - сказал Сытник.

По словам исполняющего обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука, в настоящее время польской стороной ему предъявлено подозрение в рамках законодательства Польши, однако в рамках совместной группы та информация, которая была добыта в рамках совместной следственной группы, также использована.



"Уголовное правонарушение начиналось с того, что господин исполняющий обязанности заместителя Укравтодора высказывал намерения получить средства, неправомерную выгоду, на территории Украины, однако в дальнейшем эти средства были получены на территории Польши. Поэтому в настоящее время он задержан законодательством Польши и в настоящее время подозрение ему предъявлено в этой части", - сказал Грищук.



Сытник рассказал, что те подозрения, которые подготовлены антикоррупционными детективами и прокурорами в Украине, сейчас направлены в Польшу для объявления подозреваемым там и так же некоторые подозрения, подготовленные польской стороной, переданы украинской для вручения их на территории Украины.



"Мы не видим принципиальной разницы, где будет происходить суд... Более интересно будет по поводу имущества, которое будет арестовано, но это отдельная история... По нашему мнению, есть совместная работа... Мы объединили усилия, информацию (с польскими коллегами - ред.). По нашему мнению, экстрадиция при том, что есть польское гражданство, она не возможна по международному законодательству, но и при этом не является принципиальной", - рассказал Сытник.

Напомним, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака. В Центральном антикоррупционном бюро Польши заявляли, что задержали трех человек, среди которых Новак, по подозрению в коррупции и деятельности в рамках организованной преступной группы.

А в НАБУ заявили, что должностных лиц Укравтодора, среди которых бывший глава государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомир Новак, подозревают в создании преступной организации, деятельность которой была направлена на хищение средств международных организаций, которые выделялись для ремонта дорог в Украине.