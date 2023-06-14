Мавпи з чеського зоопарку втекли до Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Мавпи з чеського зоопарку у містечку Дечин втекли до Німеччини. Про це пише УНН з посиланням на Bild.
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Так, зоопарк прикордонного міста Дечин у Чехії залишили шість чубатих макак. Це самки і самці віком до 10 років, у тому числі одне дитинча.
За попередніми даними, вони перебігли через кордон до німецького національного парку Саксонська Швейцарія.
"Ці тварини дуже розумні, їх дуже важко спіймати. Тепер вони скористаються можливостями нової свободи", — каже німецький зоолог Хайко Дрекслер.
Згідно з інформацією джерела, у понеділок увечері один із гостей чеського зоопарку захотів потиснути руку мавпі, але його вдарило струмом від огорожі. В гніві чоловік зламав паркан. Тварини відразу кинулися назовні. Порушника вже затримали, у його крові виявили наркотики.
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