Обезьяны из чешского зоопарка сбежали в Германию
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Обезьяны из чешского зоопарка в городке Дечин сбежали в Германию. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bild.
Детали
Так, зоопарк приграничного города Дечин в Чехии покинули шесть хохлатых макак. Это самки и самцы в возрасте до 10 лет, в том числе один детеныш.
По предварительным данным, они перебежали через границу в немецкий национальный парк Саксонская Швейцария.
"Эти животные очень умны, их очень трудно поймать. Теперь они воспользуются возможностями новой свободы", — говорит немецкий зоолог Хайко Дрекслер.
Согласно информации источника, в понедельник вечером один из гостей чешского зоопарка захотел пожать руку обезьяне, но его ударило током от ограждения. В гневе мужчина сломал забор. Животные сразу бросились наружу. Нарушителя уже задержали, в его крови обнаружили наркотики.
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