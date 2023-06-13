З'їла російського туриста: в Єгипті почали муміфікувати акулу для музею
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Єгипет розпочав процес муміфікації акули, яка напала на російського туриста і з'їла його, з метою виставлення її у музеї. Повідомляє MailOnline, передає УНН.
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Фахівці Інституту морських наук і заповідників Червоного моря розпочали процес бальзамування в Хургаді, підготовлюючи акулу для виставки у музеї інституту, повідомляє арабський канал новин. Тіло російського туриста було знайдене всередині акули, яку потім забили до смерті.
За попередніми даними, акула майже повністю з'їла тіло туриста, але після побачення рибальського човна вона втекла, викинувши нижню половину у воду. Рибалки дістали цю частину тіла і змогли зловити акулу. Акула була самкою і жодних інших ознак жертви не було знайдено.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що акула напала на російського туриста неподалік найпопулярнішого пляжу в місті Dream Beach.