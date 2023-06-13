Съела российского туриста: в Египте начали мумифицировать акулу для музея
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Египет начал процесс мумификации акулы, которая напала на российского туриста и съела его, с целью выставления ее в музее. Сообщает MailOnline, передает УНН.
Детали
Специалисты Института морских наук и заповедников Красного моря начали процесс бальзамирования в Хургаде, подготавливая акулу для выставки в музее института, сообщает арабский канал новостей. Тело российского туриста было найдено внутри акулы, которую затем забили до смерти.
По предварительным данным, акула почти полностью съела тело туриста, но после встречи рыбацкой лодки она убежала, выбросив нижнюю половину в воду. Рыбаки достали эту часть тела и смогли поймать акулу. Акула была самкой и никаких других признаков жертвы не было найдено.
Напомним
Ранее сообщалось, что акула напала на российского туриста недалеко от самого популярного пляжа в городе Dream Beach.