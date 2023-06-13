Съела российского туриста: в Египте начали мумифицировать акулу для музея

Детали

Специалисты Института морских наук и заповедников Красного моря начали процесс бальзамирования в Хургаде, подготавливая акулу для выставки в музее института, сообщает арабский канал новостей. Тело российского туриста было найдено внутри акулы, которую затем забили до смерти.

По предварительным данным, акула почти полностью съела тело туриста, но после встречи рыбацкой лодки она убежала, выбросив нижнюю половину в воду. Рыбаки достали эту часть тела и смогли поймать акулу. Акула была самкой и никаких других признаков жертвы не было найдено.

Напомним

Ранее сообщалось, что акула напала на российского туриста недалеко от самого популярного пляжа в городе Dream Beach.