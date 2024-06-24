Матір заарештовано за вбивство 10-річної доньки у Кривому Розі
Київ • УНН
Мати з Кривого Рогу, Україна, вбила свою 10-річну доньку під час сварки, сховала тіло у валізі, наповненій бетоном, і тепер їй загрожує довічне ув'язнення за це вбивство.
За вбивство 10-річної дівчинки у Кривому Розі поліцейські затримали її матір. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.
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Поліцейські та волонтери протягом двох днів розшукували зниклу безвісти 10-річну дівчинку. Однак слідство виявило, що її матір приховує жахливий злочин. Жінку затримано та поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Їй оголошено про підозру у вбивстві, що загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
Правоохоронцям вдалося розкрити цей злочин, незважаючи на спроби жінки заплутати слідство. В ході розслідування було встановлено, що дівчинка стала жертвою злочину, а до її вбивства причетна рідна матір. 15 червня під час сварки жінка вбила власну доньку.
Щоб приховати сліди злочину, мати поклала тіло дитини у валізу, вивезла його на дачу, перенесла до погребу та залила бетоном. 22 червня поліцейські знайшли тіло дівчинки.
Зараз жінка перебуває під вартою, і слідство триває. Їй загрожує серйозне покарання за вбивство власної дитини.
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