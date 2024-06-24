За убийство 10-летней девочки в Кривом Роге полицейские задержали ее мать. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

Полицейские и волонтеры в течение двух дней разыскивали пропавшую без вести 10-летнюю девочку. Однако следствие обнаружило, что ее мать скрывает ужасное преступление. Женщина задержана и помещена в изолятор временного содержания. Ей объявлено о подозрении в убийстве, грозящем до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Правоохранителям удалось раскрыть это преступление, несмотря на попытки женщины запутать следствие. В ходе расследования было установлено, что девочка стала жертвой преступления, а к ее убийству причастна родная мать. 15 июня во время ссоры женщина убила собственную дочь.

Чтобы скрыть следы преступления, мать положила тело ребенка в чемодан, вывезла его на дачу, перенесла в погреб и залила бетоном. 22 июня полицейские нашли тело девочки.

Сейчас женщина находится под стражей, и следствие продолжается. Ей грозит серьезное наказание за убийство собственного ребенка.

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