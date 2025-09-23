Масштабна пожежа у російському зоопарку: загинули лами та альпаки
У російському Новосибірську сталася масштабна пожежа на території зоопарку, охопивши дві будівлі. Загинули лами та альпаки, проте пожежникам вдалося врятувати бика, верблюда та трьох кіз.
Деталі
За даними росЗМІ, рятувальникам вдалося локалізувати пожежу. У ліквідації задіяно понад 30 фахівців та 10 одиниць техніки.
Офіційної інформації про постраждалих людей наразі немає.
Повідомляється, що із палаючих будівель пожежники врятували двох тварин: бика, верблюда та трьох кіз, повідомили у мнс рф.
