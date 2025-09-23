$41.380.13
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
13:28 • 8158 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
12:09 • 24929 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 19743 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 48391 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 39189 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 37129 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 49992 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 49849 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 45406 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Масштабна пожежа у російському зоопарку: загинули лами та альпаки

Київ • УНН

 • 236 перегляди

У російському Новосибірську сталася масштабна пожежа на території зоопарку, охопивши дві будівлі. Загинули лами та альпаки, проте пожежникам вдалося врятувати бика, верблюда та трьох кіз.

Масштабна пожежа у російському зоопарку: загинули лами та альпаки

У російському Новосибірську спалахнула масштабна пожежа на території зоопарку, вогонь охопив дві будівлі. За даними росЗМІ, загинули лами та альпаки, передає УНН.

Деталі

За даними росЗМІ, рятувальникам вдалося локалізувати пожежу. У ліквідації задіяно понад 30 фахівців та 10 одиниць техніки.

Офіційної інформації про постраждалих людей наразі немає.

Повідомляється, що із палаючих будівель пожежники врятували двох тварин: бика, верблюда та трьох кіз, повідомили у мнс рф.

За даними росЗМІ, загинули лами та альпаки.

Антоніна Туманова

