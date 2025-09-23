Масштабный пожар в российском зоопарке: погибли ламы и альпаки
Киев • УНН
В российском Новосибирске произошел масштабный пожар на территории зоопарка, охвативший два здания. Погибли ламы и альпаки, однако пожарным удалось спасти быка, верблюда и трех коз.
Детали
По данным росСМИ, спасателям удалось локализовать пожар. В ликвидации задействовано более 30 специалистов и 10 единиц техники.
Официальной информации о пострадавших людях пока нет.
Сообщается, что из горящих зданий пожарные спасли двух животных: быка, верблюда и трех коз, сообщили в мчс рф.
По данным росСМИ, погибли ламы и альпаки.