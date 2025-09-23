$41.380.13
Эксклюзив
13:28 • 7826 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
12:09 • 24315 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 19373 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 47824 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 38864 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 36923 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 49843 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 49727 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 45329 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 70235 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Масштабный пожар в российском зоопарке: погибли ламы и альпаки

Киев • УНН

 • 40 просмотра

В российском Новосибирске произошел масштабный пожар на территории зоопарка, охвативший два здания. Погибли ламы и альпаки, однако пожарным удалось спасти быка, верблюда и трех коз.

Масштабный пожар в российском зоопарке: погибли ламы и альпаки

В российском Новосибирске вспыхнул масштабный пожар на территории зоопарка, огонь охватил два здания. По данным росСМИ, погибли ламы и альпаки, передает УНН.

Детали

По данным росСМИ, спасателям удалось локализовать пожар. В ликвидации задействовано более 30 специалистов и 10 единиц техники.

Официальной информации о пострадавших людях пока нет.

Сообщается, что из горящих зданий пожарные спасли двух животных: быка, верблюда и трех коз, сообщили в мчс рф.

По данным росСМИ, погибли ламы и альпаки.

Антонина Туманова

