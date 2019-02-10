Масштабна пожежа у Києві: горіла офісна будівля

"9 лютого о 23:08 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в триповерховій офісній будівлі на вул. Казимира Малевича, 86-г, що в Голосіївському районі. По прибуттю перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що займання сталося на третьому мансардному поверсі з розповсюдженням вогню на покрівлю будівлі", - йдеться в повідомленні.

О 01:10 пожежу на площі 200 кв. м локалізували, а о 02:05 – ліквідували.

До гасіння пожежі залучили 80 рятувальників особового складу на 16 одиницях основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

"Жертв та потерпілих на місці пожежі не виявлено. Причина пожежі встановлюється", - повідомили у рятувальники.

Нагадаємо, у Вінницькій області через несправність обігрівача загинули дві маленькі дівчинки.