Масштабный пожар в Киеве: горело офисное здание
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Голосеевском районе Киева вчера поздно вечером произошел масштабный пожар в офисном здании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"9 февраля в 23:08 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в трехэтажном офисном здании на ул. Казимира Малевича, 86-г, что в Голосеевском районе. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что возгорание произошло на третьем мансардном этаже с распространением огня на кровлю здания", - говорится в сообщении.
В 01:10 пожар на площади 200 кв. м локализовали, а в 02:05 - ликвидировали.
К тушению пожара привлекли 80 спасателей личного состава на 16 единицах основной и специальной пожарно-спасательной техники.
"Жертв и пострадавших на месте пожара не обнаружено. Причина пожара устанавливается", - сообщили в спасатели.
Напомним, в Винницкой области из-за неисправности обогревателя погибли две маленькие девочки.