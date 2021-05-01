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Масштабна акція мотоциклістів та сутички з правоохоронцями: як пройшли першотравневі акції в Німеччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. У багатьох містах Німеччини в суботу, 1 травня, пройшли різні акції протесту. Найбільша протестна акція в День праці відбулася в баварському Нюрнберзі, де 7500 мотоциклістів виступили проти можливої ​​заборони на використання цих транспортних засобів у вихідні. У 2020 році бундесрат (представництво земель Німеччини) порекомендував федеральному уряду використовувати таку міру у випадках, коли шум мотоциклів завдає істотної шкоди жителям, передає УНН із посиланням на DW та німецькі ЗМІ.

Що відомо

Ряд заходів був пов’язаний із закликами Об’єднання німецьких профспілок (DGB). Так, акція у Франкфурті-на-Майні (земля Гессен) зібрала більше 3000 демонстрантів, а в саксонському Лейпцигу 500 людей з’їхалися на велосипедний парад.

Мирні протести та сутички з правоохоронцями в Берліні

Кілька акцій відбулися і в Берліні. Так, демонстрація критиків капіталізму в західній частині міста зібрала понад 3000 чоловік. А на сході Берліна свій мітинг провели близько 200 противників діючих заходів по боротьбі з пандемією. Учасники ще однієї демонстрації виступали за “відродження культурної та клубної сцени” столиці ФРН.

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Поліція почала жорсткі затримання на одній з демонстрацій в Берліні після того, як співробітників правоохоронних органів закидали камінням і пляшками. Під час акції були підірвані кілька петард, підпалені сміттєві баки і дерев’яні палети, поліція намагається відновити порядок на місці проведення акції, пишуть німецькі ЗМІ.

“Рішуче припиняються удари, кидання камінням і пляшками, підпали і перетин огорож і затримують порушників, в тому числі за допомогою спецзасобів”, — йдеться в суботу, першого травня, в повідомленні місцевої поліції на сторінці в соціальній мережі Twitter.

DW повідомляє, що порядок на вулицях Берліна забезпечували 5600 поліцейських.

Затримання в Гамбурзі

У Гамбурзі влада заборонила масові акції відповідно до Закону про профілактику і боротьбу з інфекційними захворюваннями людини. Однак мітингувальники спробували сформувати групи в кілька десятків людей і розтягнути транспаранти. Десятки демонстрантів були затримані, відзначили в поліції.

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Деякі акції були пов’язані з вкрай правими політичними силами. В Ерфурті (земля Тюрінгія) пройшов автомобільний парад, до участі в якому закликала правопопулістського партія “Альтернатива для Німеччини” (АДГ). Поліція нарахувала на заході 240 транспортних засобів. А демонстрація праворадикальної партії Націонал-демократичної партії Німеччини (NPD) в Грайфсвальді (Мекленбург-Передня Померанія) зібрала 230 осіб.

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