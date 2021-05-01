Масштабна акція мотоциклістів та сутички з правоохоронцями: як пройшли першотравневі акції в Німеччині

КИЇВ. 1 травня. УНН. У багатьох містах Німеччини в суботу, 1 травня, пройшли різні акції протесту. Найбільша протестна акція в День праці відбулася в баварському Нюрнберзі, де 7500 мотоциклістів виступили проти можливої ​​заборони на використання цих транспортних засобів у вихідні. У 2020 році бундесрат (представництво земель Німеччини) порекомендував федеральному уряду використовувати таку міру у випадках, коли шум мотоциклів завдає істотної шкоди жителям, передає УНН із посиланням на DW та німецькі ЗМІ.