Масштабная акция мотоциклистов и столкновения со стражами порядка: как прошли первомайские акции в Германии

КИЕВ. 1 мая. УНН. Во многих городах Германии в субботу, 1 мая, прошли различные акции протеста. Самая протестная акция в День труда состоялась в баварском Нюрнберге, где 7500 мотоциклистов выступили против возможного запрета на использование этих транспортных средств в выходные. В 2020 году бундесрат (представительство земель Германии) порекомендовал федеральному правительству использовать такую меру в случаях, когда шум мотоциклов наносит существенный вред жителям, передает УНН со ссылкой на DW и немецкие СМИ.