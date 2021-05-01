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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Масштабная акция мотоциклистов и столкновения со стражами порядка: как прошли первомайские акции в Германии

Киев  •  УНН

 • 23977 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Во многих городах Германии в субботу, 1 мая, прошли различные акции протеста. Самая протестная акция в День труда состоялась в баварском Нюрнберге, где 7500 мотоциклистов выступили против возможного запрета на использование этих транспортных средств в выходные. В 2020 году бундесрат (представительство земель Германии) порекомендовал федеральному правительству использовать такую меру в случаях, когда шум мотоциклов наносит существенный вред жителям, передает УНН со ссылкой на DW и немецкие СМИ.

Что известно

Ряд мероприятий был связан с призывами Объединение немецких профсоюзов (DGB). Так, акция во Франкфурте-на-Майне (земля Гессен) собрала более 3000 демонстрантов, а в саксонском Лейпциге 500 человек съехались на велосипедный парад.

Мирные протесты и столкновения с правоохранителями в Берлине

Несколько акций произошло и в Берлине. Так, демонстрация критиков капитализма в западной части города собрала более 3000 человек. А на востоке Берлина свой митинг провели около 200 противников действующих мер по борьбе с пандемией. Участники еще одной демонстрации выступали за "возрождение культурной и клубной сцены" столицы ФРГ.

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Полиция начала жесткие задержания на одной из демонстраций в Берлине после того, как сотрудников правоохранительных органов забросали камнями и бутылками. Во время акции были взорваны несколько петард, подожжены мусорные баки и деревянные паллеты, полиция пытается восстановить порядок на месте проведения акции, пишут немецкие СМИ.

"Решительно прекращаются удары, бросание камнями и бутылками, поджоги и пересечение ограждений и задерживают нарушителей, в том числе с помощью спецсредств", - говорится в субботу, первого мая, в сообщении местной полиции на странице в социальной сети Twitter.

DW сообщает, что порядок на улицах Берлина обеспечивали 5600 полицейских.

Задержание в Гамбурге

В Гамбурге власти запретили массовые акции в соответствии с Законом о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями человека. Однако митингующие попытались сформировать группы в несколько десятков человек и растянуть транспаранты. Десятки демонстрантов были задержаны, отметили в полиции.

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Некоторые акции были связаны с крайне правыми политическими силами. В Эрфурте (земля Тюрингия) прошел автомобильный парад, к участию в котором призвала правопопулистского партия "Альтернатива для Германии" (АДГ). Полиция насчитала на западе 240 транспортных средств. А демонстрация праворадикальной партии Национал-демократической партии Германии (NPD) в Грайфсвальде (Мекленбург-Передняя Померания) собрала 230 человек.

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