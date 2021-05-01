Турецкая полиция задержала сотни людей на первомайском марше - СМИ

Детали

ОМОН и полицейские в штатском толкались с лидерами профсоюзов и другими демонстрантами и бросали некоторых на землю, а потом начались задержания у стамбульской площади Таксим.

Администрация губернатора сообщила, что некоторым профсоюзам разрешили проводить памятные мероприятия по случаю ежегодного праздника, в то время как другие, "собрались незаконно" в нарушение запрета и проигнорировали призывы разойтись, были задержаны.

Государственное агентство Anadolu сообщило, что 20 протестующих также были задержаны в западном городе Измир.

Местные СМИ сообщили о попытках полиции в Стамбуле и Анкаре заблокировать репортерам возможность снимать первомайские демонстрации и задержания, причем офицеры ссылались на новый циркуляр полиции.

В пятницу турецкие СМИ сообщили, что офицерам было дано указание не допускать, чтобы люди снимали или записывали действия сил безопасности на смартфоны, пока они находятся на дежурстве, что критики назвали незаконным и угрожающим для прав граждан.

Турецкая полиция не комментирует эти сообщения.

Дополнение

На этой неделе Турция ввела до 17 мая полную изоляцию, чтобы обуздать новую волну коронавирусной инфекции.

"Полный локдаун будет действовать с 19:00 29 апреля по 5:00 17 мая", - сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Полный локдаун предусматривает прекращение работы предприятий, кроме тех, перечень которых будет утвержден отдельно. Заведения общественного питания будут работать исключительно в режиме доставки.

На все поездки по стране нужно будет иметь разрешение, междугородный общественный транспорт будет работать заполненным на 50%. Очное образование будет приостановлено во всех учебных заведениях, закрываются детсады и ясли.

Отметим, в Турции всего за все время пандемии, было обнаружено 4 820 591 случай коронавирусной инфекции. 40 131 человек умер.

Добавим

Турция отменит требование о ПЦР-тестах для авиапассажиров из Украины с 15 мая.