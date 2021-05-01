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Турецька поліція затримала сотні людей на першотравневому марші - ЗМІ

Турецька поліція затримала сотні людей на першотравневому марші - ЗМІ

Київ • УНН

 • 18139 перегляди

КИЇВ. 1 травня.УНН. Турецька поліція затримала 212 демонстрантів після того, як в суботу (1 травня) на першотравневих маршах спалахнули сутички на тлі комендантської години, пов'язаної з коронавірусом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters та Anadolu.

Деталі

ОМОН і поліцейські в штатському штовхалися з лідерами профспілок та іншими демонстрантами і кидали деяких на землю, а потім почалися затримання біля стамбульської площі Таксім.

Адміністрація губернатора повідомила, що деяким профспілкам дозволили проводити пам'ятні заходи з нагоди щорічного свята, в той час як інших, які "зібралися незаконно" в порушення заборони і проігнорували заклики розійтися, були затримані.
Державне агентство Anadolu повідомило, що 20 протестуючих також були затримані в західному місті Ізмір.

Місцеві ЗМІ повідомили про спроби поліції в Стамбулі і Анкарі заблокувати репортерам можливість знімати першотравневі демонстрації і затримання, причому офіцери посилалися на новий циркуляр поліції.

У п'ятницю турецькі ЗМІ повідомили, що офіцерам було дано вказівку не допускати, щоб люди знімали або записували дії сил безпеки на смартфони, поки вони знаходяться на чергуванні, що критики назвали незаконним і загрозливим для прав громадян.

Турецька поліція не коментує ці повідомлення.

Доповнення

Цього тижня Туреччина ввела до 17 травня повну ізоляцію, щоб приборкати нову хвилю коронавірусної інфекції.

"Повний локдаун діятиме з 19:00 29 квітня до 05:00 17 травня", - повідомив президент країни Реджеп Таїп Ердоган.

Повний локдаун передбачає припинення роботи підприємств, окрім тих, перелік яких буде затверджено окремо. Заклади громадського харчування працюватимуть виключно в режимі доставки.

На всі поїздки по країні потрібно буде мати дозвіл, міжміський громадський транспорт працюватиме заповненим на 50%. Очну освіту буде призупинено у всіх навчальних закладах, закриваються дитсадки та ясла.

Зазначимо, в Туреччині загалом за весь час пандемії, було виявлено 4 820 591 випадків коронавірусної інфекції. 40 131 особа померла.

Додамо

Туреччина скасує вимогу щодо ПЛР-тестів для авіапасажирів з України з 15 травня.

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