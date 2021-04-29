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Туреччина з 15 травня скасовує вимогу ПЛР-тесту для туристів з України

Туреччина з 15 травня скасовує вимогу ПЛР-тесту для туристів з України

Київ • УНН

 • 18613 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Влада Туреччини скасовує вимогу при прибутті з України показувати ПЛР-тест на коронавірус з 15 травня. Про це з посиланням на інформаційну записку, яку від влади країни отримали туристичні агенції, повідомляє турецьке видання soL haber, передає УНН.

Деталі

Генеральний директор з охорони здоров'я Міністерства охорони здоров'я Туреччини Фатіх Кара попросив Міністерство внутрішніх справ країни не вимагати ПЛР-тесту при в'їзді до Туреччини з 15 країн з 15 травня. В інформаційній записці, надісланій туристичним агенціям через тиждень після цього запиту, було повідомлено, що тест ПЛР не вимагатиметься від пасажирів, які прибувають до Туреччини з 15 країн.

"З 15 травня 2021 року у людей, які приїжджають до Туреччини з Гонконгу, Китаю, Тайваню, В'єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Таїланду, Південної Кореї, Ізраїлю, Японії, Великої Британії, Латвії, Люксембургу, України та Естонії, ПЛР-тест не буде запитуватися при прибутті", - йдеться в інформаційній записці.

Про нові правила, які діятимуть з 15 травня, повідомили, зокрема, і в турецькій лоукост-авіакомпанії Pegasus Airlines. 

Такі нововведення дозволять мандрівникам економити близько тисячі гривень при здійсненні поїздки.

Наразі ж всі пасажири, що прямують до Туреччини, повинні пред'явити негативний результат тесту ПЛР, який був проведений протягом останніх 72 годин до вильоту їх рейсу до Туреччини.

Тим часом Україна і Туреччина домовилися збільшити кількість регулярних та чартерних рейсів між двома країнами, сприяючи збільшенню взаємних туристичних потоків.

Водночас, представники туристичної галузі сигналізують - відкриття туристичного сезону в Туреччині відсунули на невизначений термін, зважаючи на припинення авіасполучення з Росією, що викликало закриття більшості турецьких готелів.

Україна у 2020 році увійшла до першої четвірки країн за кількістю туристів, які відвідали Туреччину, загалом - майже 1 мільйон туристів.

Ситуація з коронавірусом у Туреччині

Тим часом у Туреччині вводиться повний локдаун через різке зростання захворюваності на COVID-19. Обмеження діятимуть з вечора четверга, 29 квітня, до 17 травня. Школи переводять на дистанційне навчання. Діяльність в офісах і на підприємствах забороняється, винятки - продукти харчування, послуги з прибирання, сектор охорони здоров'я та промислове виробництво.  Жителям дозволено виходити з дому лише з поважних причин, зокрема, за їжею. Кафе і ресторани працюватимуть лише на винос, супермаркети не будуть обслуговувати покупців по неділях.

При цьому вводиться також повна заборона на продаж алкогольної продукції в невеликих магазинах.

Було анонсовано, що жорсткий карантин у Туреччині не поширюватиметься на іноземних туристів.

За даними ВООЗ, у Туреччині на 29 квітня 2021 року зареєстровано 4 710 582 підтверджених випадки COVID-19 з 39 057 летальни ми випадками. Минулого тижня добова кількість виявлених випадків сягнула 60 тисяч, рекордних значень з початку пандемії. На кількість хворих на COVID-19 у Туреччині звернула увагу і ВООЗ.

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