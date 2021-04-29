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Турция с 15 мая отменяет требование ПЦР-теста для туристов из Украины

Турция с 15 мая отменяет требование ПЦР-теста для туристов из Украины

Киев  •  УНН

 • 18594 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Власти Турции отменяют требование при прибытии из Украины показывать ПЦР-тест на коронавирус с 15 мая. Об этом со ссылкой на информационную записку, которую от властей страны получили туристические агентства, сообщает турецкое издание soL haber, передает УНН.

Детали

Генеральный директор по здравоохранению Министерства здравоохранения Турции Фатих Кара попросил Министерство внутренних дел страны не требовать ПЦР-теста при въезде в Турцию из 15 стран с 15 мая. В информационной записке, направленной туристическим агентствам через неделю после этого запроса, было сообщено, что тест ПЦР не будет требоваться от пассажиров, прибывающих в Турцию из 15 стран.

"С 15 мая 2021 года у людей, которые приезжают в Турцию из Гонконга, Китая, Тайваня, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Израиля, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга, Украины и Эстонии, ПЦР-тест не будет запрашиваться при прибытии", - говорится в информационной записке.

О новых правилах, которые будут действовать с 15 мая, сообщили в том числе и в турецкой лоукост-авиакомпании Pegasus Airlines.

Такие нововведения позволят путешественникам экономить около тысячи гривен при осуществлении поездки.

На данный же момент все пассажиры, направляющиеся в Турцию, должны предъявить отрицательный результат теста ПЦР, который был проведен в течение последних 72 часов до вылета их рейса в Турцию.

Между тем Украина и Турция договорились увеличить количество регулярных и чартерных рейсов между двумя странами, способствуя увеличению взаимных туристических потоков.

В то же время, представители туристической отрасли сигнализируют - открытие туристического сезона в Турции отодвинули на неопределенный срок, учитывая прекращение авиасообщения с Россией, что вызвало закрытие большинства турецких отелей.

Украина в 2020 году вошла в первую четверку стран по количеству туристов, посетивших Турцию, в общем - почти 1 миллион туристов.

Ситуация с коронавирусом в Турции

Между тем в Турции вводится полный локдаун из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. Ограничения будут действовать с вечера четверга, 29 апреля, до 17 мая. Школы переводят на дистанционное обучение. Деятельность в офисах и на предприятиях запрещается, исключения - продукты питания, услуги по уборке, сектор здравоохранения и промышленное производство. Жителям разрешено выходить из дома только по уважительным причинам, в частности, за едой. Кафе и рестораны будут работать только на вынос, супермаркеты не будут обслуживать покупателей по воскресеньям.

При этом вводится также полный запрет на продажу алкоголя в небольших магазинах.

Было анонсировано, что жесткий карантин в Турции не будет распространяться на иностранных туристов.

По данным ВОЗ, в Турции на 29 апреля 2021 года зарегистрировано 4 710 582 подтвержденных случая COVID-19 с 39 057 летальными случаями. На прошлой неделе суточное количество выявленных случаев достигло 60 тысяч, рекордных значений с начала пандемии. На количество больных COVID-19 в Турции обратила внимание и ВОЗ.

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