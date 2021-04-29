Турция с 15 мая отменяет требование ПЦР-теста для туристов из Украины

Детали

Генеральный директор по здравоохранению Министерства здравоохранения Турции Фатих Кара попросил Министерство внутренних дел страны не требовать ПЦР-теста при въезде в Турцию из 15 стран с 15 мая. В информационной записке, направленной туристическим агентствам через неделю после этого запроса, было сообщено, что тест ПЦР не будет требоваться от пассажиров, прибывающих в Турцию из 15 стран.

"С 15 мая 2021 года у людей, которые приезжают в Турцию из Гонконга, Китая, Тайваня, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Израиля, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга, Украины и Эстонии, ПЦР-тест не будет запрашиваться при прибытии", - говорится в информационной записке.

О новых правилах, которые будут действовать с 15 мая, сообщили в том числе и в турецкой лоукост-авиакомпании Pegasus Airlines.

Такие нововведения позволят путешественникам экономить около тысячи гривен при осуществлении поездки.

На данный же момент все пассажиры, направляющиеся в Турцию, должны предъявить отрицательный результат теста ПЦР, который был проведен в течение последних 72 часов до вылета их рейса в Турцию.

Между тем Украина и Турция договорились увеличить количество регулярных и чартерных рейсов между двумя странами, способствуя увеличению взаимных туристических потоков.

В то же время, представители туристической отрасли сигнализируют - открытие туристического сезона в Турции отодвинули на неопределенный срок, учитывая прекращение авиасообщения с Россией, что вызвало закрытие большинства турецких отелей.

Украина в 2020 году вошла в первую четверку стран по количеству туристов, посетивших Турцию, в общем - почти 1 миллион туристов.

Ситуация с коронавирусом в Турции

Между тем в Турции вводится полный локдаун из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. Ограничения будут действовать с вечера четверга, 29 апреля, до 17 мая. Школы переводят на дистанционное обучение. Деятельность в офисах и на предприятиях запрещается, исключения - продукты питания, услуги по уборке, сектор здравоохранения и промышленное производство. Жителям разрешено выходить из дома только по уважительным причинам, в частности, за едой. Кафе и рестораны будут работать только на вынос, супермаркеты не будут обслуживать покупателей по воскресеньям.

При этом вводится также полный запрет на продажу алкоголя в небольших магазинах.

Было анонсировано, что жесткий карантин в Турции не будет распространяться на иностранных туристов.

По данным ВОЗ, в Турции на 29 апреля 2021 года зарегистрировано 4 710 582 подтвержденных случая COVID-19 с 39 057 летальными случаями. На прошлой неделе суточное количество выявленных случаев достигло 60 тысяч, рекордных значений с начала пандемии. На количество больных COVID-19 в Турции обратила внимание и ВОЗ.