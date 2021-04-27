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Жорсткий карантин у Туреччині не поширюватиметься на іноземних туристів

Київ • УНН

 • 13989 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Жорсткі карантинні обмеження, які влада Туреччини вводить з 29 квітня по 17 травня, не торкнуться туристів з інших країн. Про це міністр культури і туризму Туреччини Нурі Ерсой заявив під час зустрічі з міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком, передає УНН з посиланням на турецьке агентство Anadolu.

Цитата

"Обмеження не поширюються на туристів, які відвідують Туреччину. Вони можуть гуляти вулицями зі своїми паспортами, відвідувати музеї і археологічні пам'ятники. Бути туристом в Туреччині зараз вигідно", - он сказал.

Деталі

Ерсой додав, що всі працівники галузі зараз проходять вакцинацію, і до кінця травня вона буде завершена. Також, він додав, що в Туреччині діє сертифікація безпечного туризму, яка в цьому році посилена. Програма передбачає виконання вимог епідобмежень готелями, ресторанами, музеями та іншими туристичними місцями.

Він додав, що послуги в сфері туризму в Туреччині цього року будуть більш безпечними, а контроль за ними буде кращим, ніж минулого літа.

Ерсой додав, що українську мову додали до мовних опцій в історичних місцях, тож багато археологічних пам'яток можна відвідати безпосередньо за допомогою системи вказівок українською.

Нагадаємо

У Туреччині вирішили ввести повний локдаун з 29 квітня по 17 травня на території країни у зв’язку з поширенням коронавірусу. Закриваються всі офіси, робочі місця, крім окремо обумовлених підприємств, де закриття неможливо з виробничих міркувань. Магазини працюватимуть з 10:00 до 17:00.

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