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Жесткий карантин в Турции не будет распространяться на иностранных туристов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Жесткие карантинные ограничения, которые власти Турции вводят с 29 апреля по 17 мая, не коснутся туристов из других стран. Об этом министр культуры и туризма Турции Нури Эрсой заявил во время встречи с министром культуры и информационной политики Украины Александром Ткаченко, передает УНН со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

Цитата

"Ограничения не распространяются на туристов, посещающих Турцию. Они могут гулять по улицам со своими паспортами, посещать музеи и археологические памятники. Быть туристом в Турции сейчас выгодно", - он сказал.

Детали

Эрсой добавил, что все работники отрасли сейчас проходят вакцинацию, и к концу мая она будет завершена. Также он добавил, что в Турции действует сертификация безопасного туризма, которая в этом году усилена. Программа предусматривает выполнение требований эпидограничений отелями, ресторанами, музеями и другими туристическими местами.

Он добавил, что услуги в сфере туризма в Турции в этом году будут более безопасными, а контроль за ними будет лучшим, чем прошлым летом.

Эрсой добавил, что украинский язык добавили к языковым опциямй в исторических местах, поэтому много археологических памятников можно посетить непосредственно с помощью системы указаний на украинском языке.

Напомним

В Турции решили ввести полный локдаун с 29 апреля по 17 мая на территории страны в связи с распространением коронавируса. Закрываются все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных предприятий, где закрытие невозможно из производственных соображений. Магазины будут работать с 10:00 до 17:00.

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