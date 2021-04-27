Жесткий карантин в Турции не будет распространяться на иностранных туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Жесткие карантинные ограничения, которые власти Турции вводят с 29 апреля по 17 мая, не коснутся туристов из других стран. Об этом министр культуры и туризма Турции Нури Эрсой заявил во время встречи с министром культуры и информационной политики Украины Александром Ткаченко, передает УНН со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.
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"Ограничения не распространяются на туристов, посещающих Турцию. Они могут гулять по улицам со своими паспортами, посещать музеи и археологические памятники. Быть туристом в Турции сейчас выгодно", - он сказал.
Детали
Эрсой добавил, что все работники отрасли сейчас проходят вакцинацию, и к концу мая она будет завершена. Также он добавил, что в Турции действует сертификация безопасного туризма, которая в этом году усилена. Программа предусматривает выполнение требований эпидограничений отелями, ресторанами, музеями и другими туристическими местами.
Он добавил, что услуги в сфере туризма в Турции в этом году будут более безопасными, а контроль за ними будет лучшим, чем прошлым летом.
Эрсой добавил, что украинский язык добавили к языковым опциямй в исторических местах, поэтому много археологических памятников можно посетить непосредственно с помощью системы указаний на украинском языке.
Напомним
В Турции решили ввести полный локдаун с 29 апреля по 17 мая на территории страны в связи с распространением коронавируса. Закрываются все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных предприятий, где закрытие невозможно из производственных соображений. Магазины будут работать с 10:00 до 17:00.