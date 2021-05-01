Першотравнева демонстрація в Парижі переросла в сутички з поліцією

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Хода, в якій брали участь представники профспілок і молодіжних організацій, соціалістичних і комуністичних партій, а також прихильники руху “жовтих жилетів”, переросло в сутички з поліцією. Все почалося, коли колонна демонстрантів відійшла від площі Республіки. Повідомляється, що деякі маніфестанти почали кидати в поліцію пляшки з фарбою і петарди.

Правоохоронні органи застосували сльозогінний газ і почали відтісняти маніфестантів. Щонайменше 17 осіб було заарештовано.

Для підтримки порядку на демонстрації були задіяні 5 тисяч поліцейських і жандармів.

Демонстрації пройшли і в інших містах. У деяких так само спостерігалися сутички з поліцією. Зокрема, в Леоне були затримані близько 30 учасників акцій.

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