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Первомайская демонстрация в Париже переросла в с тычки с полицией

Первомайская демонстрация в Париже переросла в с тычки с полицией

Киев  •  УНН

 • 25214 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. В Париже на первомайской демонстрации произошли столкновения полиции и манифестантов, об этом сообщает BFM TV, передает УНН.

Детали

Шествие, в которой принимали участие представители профсоюзов и молодежных организаций, социалистических и коммунистических партий, а также сторонники движения «желтых жилетов», переросло в стычки с полицией. Все началось, когда колонная демонстрантов отошла от площади Республики. Сообщается, что некоторые манифестанты начали бросать в полицию бутылки с краской и петарды.

Правоохранительные органы применили слезоточивый газ и начали оттеснять манифестантов. По меньшей мере 17 человек были арестованы.

Для поддержания порядка на демонстрации были задействованы 5 тысяч полицейских и жандармов.

Демонстрации прошли и в других городах. В некоторых так же наблюдались стычки с полицией. В частности, в Леоне были задержаны около 30 учасников акций.

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