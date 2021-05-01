Первомайская демонстрация в Париже переросла в с тычки с полицией
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В Париже на первомайской демонстрации произошли столкновения полиции и манифестантов, об этом сообщает BFM TV, передает УНН.
Детали
Шествие, в которой принимали участие представители профсоюзов и молодежных организаций, социалистических и коммунистических партий, а также сторонники движения «желтых жилетов», переросло в стычки с полицией. Все началось, когда колонная демонстрантов отошла от площади Республики. Сообщается, что некоторые манифестанты начали бросать в полицию бутылки с краской и петарды.
Правоохранительные органы применили слезоточивый газ и начали оттеснять манифестантов. По меньшей мере 17 человек были арестованы.
Для поддержания порядка на демонстрации были задействованы 5 тысяч полицейских и жандармов.
Демонстрации прошли и в других городах. В некоторых так же наблюдались стычки с полицией. В частности, в Леоне были задержаны около 30 учасников акций.
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