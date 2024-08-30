Масований авіаудар по Харкову: є влучання в декількох районах міста, серед потерпілих діти
Київ • УНН
У п'ятницю, 30 серпня, війська рф завдали низки ударів по Харкову. росіяни влучили по житлових кварталах міста - є багато загиблих та поранених, серед яких діти.
У п'ятницю, 30 серпня, війська рф завдали низки ударів по Харкову. росіяни влучили по житлових кварталах міста - є багато загиблих та поранених, серед яких діти. Щонайменше 59 людей отримали поранення, 6 загинули. Серед загиблих 1 дитина. Про це заявили в Харківській обласній прокуратурі та МВС. передає УНН.
Деталі
Індустріальний район: пряме влучання авіаційного боєприпасу у дванадцятиповерховий житловий будинок. Загинули троє людей. Ще одна людина досі вважається безвісті зниклою. Також 34 людини отримали травми різного ступеня тяжкості, серед них троє дітей
Також є влучання у Немишлянському районі міста. Внаслідок цього удару загинули жінка та 14-річна дівчинка. Ще 18 людей постраждали, серед них 7 дітей.
Удар рф по Харкову: кількість постраждалих зросла до 59, серед них 9 дітей30.08.24, 19:58 • 23102 перегляди
У Слобідському районі Харкова в результаті ворожого удару пошкоджено понад 10 житлових будинків, господарчі споруди, авто. Отримали поранення сім людей, серед них 16-річний хлопець.
Київський район: пошкоджено заклад вищої освіти, адміністративні будівлі, кафе, магазини, приміщення цивільних підприємств. Без постраждалих
Доповнення
У МВС заявили, що унаслідок удару авіабомби по житловій 12-поверхівці сталися руйнації конструкцій та пожежа площею близько 1500 кв.м. Вогнеборці врятували 12 мешканців будинку, зокрема одну дитину, також евакуювали 160 осіб.
Правоохоронці додали, що о 19:20 пожежу локалізовано, тривають роботи з її ліквідації та розбору завалів.
Щонайменше 59 людей отримали поранення, 6 загинули. Серед загиблих 1 дитина
Нагадаємо
Вдень, 30 серпня, завдали удар по багатоповерхівці в Індустріальному районі Харкова. Внаслідок інциденту є десятки поранених, ще декілька людей загинули.
Як заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов 20 травмованих людей внаслідок обстрілу Харкова перебувають у тяжкому чи вкрай у тяжкому стані.
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