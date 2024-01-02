Посол США відреагувала на масований авіаудар по Києву: важливо підтримати Україну, щоб зупинити путіна

Після масованої російської атаки на Київ пані посол США в Україні Бріджит Брінк закликали світ посилити підтримку України. Про це йдеться в дописі на її сторінці у соцмережі Х, передає УНН.

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"путін зустрічає 2024 рік, запускаючи ракети по Києву та по всій країні, в той час, як мільйони українців ховаються від холоду", – зазначила Брінк.

Вона додала, що зранку у Києві було чути гучні вибухи.

Надзвичайно важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити путіна – підкреслила пані посол США.

Доповнення

Як заявили у Повітряних силах ЗСУ вранці 2 січня росіяни запустили по Україні 35 ударних БпЛА "Shahed-136/131", не менше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55 та десять аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

Нагадаємо

За словами президента України Володимира Зеленського, станом на ранок відомо про щонайменше 4 загиблих та 92 поранених внаслідок масштабного авіаудару рф по Україні.

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