Массированный авиаудар по Харькову: есть попадания в нескольких районах города, среди пострадавших дети

В пятницу, 30 августа, войска рф нанесли ряд ударов по Харькову. россияне попали по жилым кварталам города - есть много погибших и раненых, среди которых дети. По меньшей мере 59 человек получили ранения, 6 погибли. Среди погибших 1 ребенок. Об этом заявили в Харьковской областной прокуратуре и МВД. передает УНН.

Детали

Индустриальный район: прямое попадание авиационного боеприпаса в двенадцатиэтажный жилой дом. Погибли три человека. Еще один человек до сих пор считается без вести пропавшим. Также 34 человека получили травмы различной степени тяжести, среди них трое детей - резюмировали в прокуратуре.

Также есть попадание в Немышлянском районе города. В результате этого удара погибли женщина и 14-летняя девочка. Еще 18 человек пострадали, среди них 7 детей.

Удар рф по Харкову: кількість постраждалих зросла до 59, серед них 9 дітей

В Слободском районе Харькова в результате вражеского удара повреждены более 10 жилых домов, хозяйственные постройки, авто. Получили ранения семь человек, среди них 16-летний парень.

Киевский район: повреждены заведение высшего образования, административные здания, кафе, магазины, помещения гражданских предприятий. Без пострадавших - подытожили в областной прокуратуре.

Дополнение

В МВД заявили, что в результате удара авиабомбы по жилой 12-этажке произошли разрушения конструкций и пожар площадью около 1500 кв.м. Пожарные спасли 12 жителей дома, в том числе одного ребенка, также эвакуировали 160 человек.

Правоохранители добавили, что в 19:20 пожар локализован, продолжаются работы по его ликвидации и разбору завалов.

По меньшей мере 59 человек получили ранения, 6 погибли. Среди погибших 1 ребенок - подытожили в МВД.

Напомним

Днем, 30 августа, нанесли удар по многоэтажке в Индустриальном районе Харькова. В результате инцидента есть десятки раненых, еще несколько человек погибли.

Как заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов 20 травмированных людей в результате обстрела Харькова находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии.

Посол США відреагувала на масований авіаудар по Києву: важливо підтримати Україну, щоб зупинити путіна