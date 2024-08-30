Массированный авиаудар по Харькову: есть попадания в нескольких районах города, среди пострадавших дети
Киев • УНН
В пятницу, 30 августа, войска рф нанесли ряд ударов по Харькову. россияне попали по жилым кварталам города - есть много погибших и раненых, среди которых дети.
В пятницу, 30 августа, войска рф нанесли ряд ударов по Харькову. россияне попали по жилым кварталам города - есть много погибших и раненых, среди которых дети. По меньшей мере 59 человек получили ранения, 6 погибли. Среди погибших 1 ребенок. Об этом заявили в Харьковской областной прокуратуре и МВД. передает УНН.
Детали
Индустриальный район: прямое попадание авиационного боеприпаса в двенадцатиэтажный жилой дом. Погибли три человека. Еще один человек до сих пор считается без вести пропавшим. Также 34 человека получили травмы различной степени тяжести, среди них трое детей
Также есть попадание в Немышлянском районе города. В результате этого удара погибли женщина и 14-летняя девочка. Еще 18 человек пострадали, среди них 7 детей.
Удар рф по Харкову: кількість постраждалих зросла до 59, серед них 9 дітей30 августа 2024, 16:58 • 14328 просмотров
В Слободском районе Харькова в результате вражеского удара повреждены более 10 жилых домов, хозяйственные постройки, авто. Получили ранения семь человек, среди них 16-летний парень.
Киевский район: повреждены заведение высшего образования, административные здания, кафе, магазины, помещения гражданских предприятий. Без пострадавших
Дополнение
В МВД заявили, что в результате удара авиабомбы по жилой 12-этажке произошли разрушения конструкций и пожар площадью около 1500 кв.м. Пожарные спасли 12 жителей дома, в том числе одного ребенка, также эвакуировали 160 человек.
Правоохранители добавили, что в 19:20 пожар локализован, продолжаются работы по его ликвидации и разбору завалов.
По меньшей мере 59 человек получили ранения, 6 погибли. Среди погибших 1 ребенок
Напомним
Днем, 30 августа, нанесли удар по многоэтажке в Индустриальном районе Харькова. В результате инцидента есть десятки раненых, еще несколько человек погибли.
Как заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов 20 травмированных людей в результате обстрела Харькова находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии.
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