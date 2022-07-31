Масований обстріл Миколаєва: пошкоджено готель та спорткомлекс, є жертва

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 50641 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 86826 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 94157 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 104030 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 100487 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 89184 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 93203 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 243201 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 150943 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172936 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 64862 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 100447 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 128878 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 121170 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 83279 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 55743 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 243173 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 514655 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 462993 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 667775 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 24747 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 39907 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 83279 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 128878 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 118803 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Масований обстріл Миколаєва: пошкоджено готель та спорткомлекс, є жертва

Масований обстріл Миколаєва: пошкоджено готель та спорткомлекс, є жертва

Київ • УНН

 • 188617 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Внаслідок нічного та ранкового обстрілу Миколаєва загинула щонайменше одна людина, двоє дістали поранення, також пошкоджено готель, спорткомлекс та освітні заклади. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує УНН.

Цитата

"Вночі, 31 липня, після 01:00 та вранці, близько 05:00, Миколаїв зазнав масованих обстрілів. Попередньо, одна людина загинула, дві – отримали поранення", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Внаслідок обстрілів пошкоджено готель, спортивний комплекс, два заклади освіти, СТО та житлові будинки.

На місцях прильотів виникло кілька пожеж – загорілася двоповерхова будівля, прибудова до житлового будинку, два гаражі та дві господарчі споруди. Детальна інформація уточнюється.

Ситуація у Миколаївській області

Миколаївський район:

Вчора, 30 липня, приблизно о 16:30 внаслідок ворожих обстрілів садового товариства в с. Лупареве Галицинівської громади загорівся дачний будинок, постраждалих немає.

Баштанський район:

Вчора орієнтовно о 15:00 були обстріли за межами с. Червона Долина Широківської громади, постраждалих немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Під постійним ворожим вогнем залишаються села на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих та руйнувань житлових будинків уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Нагадаємо

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що цієї ночі місто зазнало найсильнішого за весь час обстрілу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Bitcoin
$84,208.20
Золото
$3,159.90
Tesla
$272.44
Brent
$74.86
S&P 500
$5,618.77
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,883.07