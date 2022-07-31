Масований обстріл Миколаєва: пошкоджено готель та спорткомлекс, є жертва

Цитата

"Вночі, 31 липня, після 01:00 та вранці, близько 05:00, Миколаїв зазнав масованих обстрілів. Попередньо, одна людина загинула, дві – отримали поранення", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Внаслідок обстрілів пошкоджено готель, спортивний комплекс, два заклади освіти, СТО та житлові будинки.

На місцях прильотів виникло кілька пожеж – загорілася двоповерхова будівля, прибудова до житлового будинку, два гаражі та дві господарчі споруди. Детальна інформація уточнюється.

Ситуація у Миколаївській області

Миколаївський район:

Вчора, 30 липня, приблизно о 16:30 внаслідок ворожих обстрілів садового товариства в с. Лупареве Галицинівської громади загорівся дачний будинок, постраждалих немає.

Баштанський район:

Вчора орієнтовно о 15:00 були обстріли за межами с. Червона Долина Широківської громади, постраждалих немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Під постійним ворожим вогнем залишаються села на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих та руйнувань житлових будинків уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Нагадаємо

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що цієї ночі місто зазнало найсильнішого за весь час обстрілу.