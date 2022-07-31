Массированный обстрел Николаева: поврежден отель и спорткомлекс, есть жертва
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В результате ночных и утренних обстрелов Николаева погиб по меньшей мере один человек, двое получили ранения, также повреждены гостиница, спорткомлекс и образовательные заведения. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, информирует УНН.
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"Ночью, 31 июля, после 01:00 и утром, около 05:00, Николаев подвергся массированным обстрелам. Предварительно, один человек погиб, два – получили ранения", – говорится в сообщении.
Детали
В результате обстрелов повреждены гостиница, спортивный комплекс, два учебных заведения, СТО и жилые дома.
На местах прилетов возникло несколько пожаров – загорелось двухэтажное здание, пристройка к жилому дому, два гаража и две хозяйственных постройки. Подробная информация уточняется.
Ситуация в Николаевской области
Николаевский район:
Вчера, 30 июля, примерно в 16:30 в результате вражеских обстрелов садового общества в с. Лупарево Галицыновской громады загорелся дачный дом, пострадавших нет.
Баштанский район:
Вчера ориентировочно в 15:00 были обстрелы за пределами с. Красная Долина Широковской громады, пострадавших нет.
Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Под постоянным вражеским огнем остаются деревни на линии разграничения. Информация о пострадавших и разрушениях жилых домов уточняется.
В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что этой ночью город подвергся сильнейшему за все время обстрелу.