Масована атака на Україну: ворог використав близько половину підготовлених “Калібрів”

Цитата

“Вчора ми бачили, що вони дійсно спорядили аж п’ять ракетоносіїв. Серед яких один підводний. І використовували ракети типу „Калібр“ під час масованої атаки. Якщо вчора в Чорному морі перебував запас — 36 ракет, то близько половини вони використали під час атаки і залишаються на бойовому чергуванні ці ракетоносії. Треба розуміти, що вони ще можуть бути застосовані”, — заявила вона.

Деталі

Водночас Гуменюк зазначила, минулої доби не спостерігалося активності по застосуванню ворогом дронів, але, за її словами сьогодні атака дронами не виключена.

Доповнення

Вдень 14 січня росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Частина населених пунктів внаслідок обстрілу залишилася без електрики.

У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Прямим влучанням було повністю знищено більше 70 квартир. Пошукові роботи тривають. Відомо вже про 21 загиблого.