Массированная атака на Украину: враг использовал около половины подготовленных "Калибров"

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"Вчера мы видели, что они действительно снарядили аж пять ракетоносителей. Среди которых один подводный. И использовали ракеты типа "Калибр" во время массированной атаки. Если вчера в Черном море находился запас — 36 ракет, то около половины они использовали во время атаки и остаются на боевом дежурстве эти ракетоносители. Надо понимать, что они еще могут быть применены”, — заявила она.

Детали

В то же время Гуменюк отметила, за прошедшие сутки не наблюдалось активности по применению врагом дронов, но, по ее словам сегодня атака дронами не исключена.

Дополнение

Днем 14 января россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. Часть населенных пунктов в результате обстрелов осталась без электричества.

В Днепре российская ракета попала в жилой дом. Прямым попаданием было полностью уничтожено более 70 квартир. Поисковые работы продолжаются. Известно уже о 21 погибшем.