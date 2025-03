Маск вирішив зняти "бан" з акаунтів журналістів у Twitter

Деталі

На тлі зростання критики Маск запитав користувачів Twitter, що робити далі. І майже 59% з 3,6 млн тих, хто взяли участь, проголосували за негайне скасування заборони.

«Люди висловилися. З облікових записів, які займалися диксингом мого розташування, тепер блокування буде знято», — написав він у Twitter.

The people have spoken.



Accounts who doxxed my location will have their suspension lifted now. https://t.co/MFdXbEQFCe

— Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2022

Доповнення

Репортери New York Times, CNN і Washington Post опинилися серед тих, хто втратив доступ до своїх облікових записів після того, як Маск звинуватив їх у передачі даних про його місцезнаходження.

Заборона була засуджена ЄС та ООН.