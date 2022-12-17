Маск вирішив зняти "бан" з акаунтів журналістів у Twitter
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Бізнесмен-мільярдер Ілон Маск заявив, що облікові записи кількох журналістів, яких "забанили" в соціальній мережі Twitter, будуть відновлені, пише УНН.
Деталі
На тлі зростання критики Маск запитав користувачів Twitter, що робити далі. І майже 59% з 3,6 млн тих, хто взяли участь, проголосували за негайне скасування заборони.
«Люди висловилися. З облікових записів, які займалися диксингом мого розташування, тепер блокування буде знято», — написав він у Twitter.
The people have spoken.
Accounts who doxxed my location will have their suspension lifted now. https://t.co/MFdXbEQFCe
Доповнення
Репортери New York Times, CNN і Washington Post опинилися серед тих, хто втратив доступ до своїх облікових записів після того, як Маск звинуватив їх у передачі даних про його місцезнаходження.
Заборона була засуджена ЄС та ООН.