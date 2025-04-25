Труна Папи Франциска буде запечатана в ході закритої церемонії: деталі

Процес запечатування труни Папи Франциска почнеться за закритими дверима собору Святого Петра, передає УНН з посиланням на Sky News.

Як повідомляє видання, у соборі відбудеться церемонія, де все "дуже гарно сплановано".

Кардинали прийдуть до центру собору Святого Петра і стануть вздовж вівтаря сповіді.

Процес закриття труни слідує дуже чіткому набору кроків.

На обличчя понтифіка буде накинута біла тканина, щоб його більше не бачив світ, а в труну буде поміщено мішок з медалями та монетами часів його правління як Папи.

Звіт про його папство також буде прочитано вголос, поміщено в трубку і поміщено в труну.

Потім вони закриють цинкову кришку труни, і її буквально доведеться запечатувати.

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