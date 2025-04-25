Труна Папи Франциска буде запечатана в ході закритої церемонії: деталі
Київ • УНН
У соборі Святого Петра пройде церемонія запечатування труни Папи Франциска. Біла тканина, мішок з монетами та звіт про папство будуть поміщені в труну.
Процес запечатування труни Папи Франциска почнеться за закритими дверима собору Святого Петра, передає УНН з посиланням на Sky News.
Як повідомляє видання, у соборі відбудеться церемонія, де все "дуже гарно сплановано".
Кардинали прийдуть до центру собору Святого Петра і стануть вздовж вівтаря сповіді.
Процес закриття труни слідує дуже чіткому набору кроків.
На обличчя понтифіка буде накинута біла тканина, щоб його більше не бачив світ, а в труну буде поміщено мішок з медалями та монетами часів його правління як Папи.
Звіт про його папство також буде прочитано вголос, поміщено в трубку і поміщено в труну.
Потім вони закриють цинкову кришку труни, і її буквально доведеться запечатувати.
Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса25.04.2025, 13:30 • 44379 переглядiв