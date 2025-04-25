Труна Папи Франциска буде запечатана в ході закритої церемонії: деталі

$41.690.02
47.420.13
ukenru
Запізнення щонайменше на три тижні: Трамп заявив, що Україна не підписала угоду про копалини
19:10 • 332 перегляди

Запізнення щонайменше на три тижні: Трамп заявив, що Україна не підписала угоду про копалини

16:43 • 9654 перегляди

Зеленський може не поїхати на похорон Папи Римського: хто представить Україну

Ексклюзив
25 квітня, 11:13 • 23925 перегляди

Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції

25 квітня, 10:48 • 35803 перегляди

Україна не отримувала офіційних сигналів від США про їхній вихід з мирного процесу - МЗС

25 квітня, 10:30 • 44398 перегляди

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

25 квітня, 09:10 • 35880 перегляди

Зарплата зростатиме на 3-4% щороку у 2025-2027 роках - прогноз НБУ

Ексклюзив
25 квітня, 07:40 • 39408 перегляди

Блокування реформи АРМА ставить під загрозу виконання отримання фінансування від ЄС: нардеп поклав відповідальність на Думу

25 квітня, 05:56 • 77775 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

24 квітня, 18:25 • 57508 перегляди

рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський

Ексклюзив
24 квітня, 16:02 • 91292 перегляди

У Мінекономіки відповіли, чи плануються зміни щодо правил бронювання працівників

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Пряма трансляція
Погода
+17°
5м/с
57%
745 мм
Популярнi новини

Реєстр збитків: у Раді Європи прогнозують 6 млн заявок від постраждалих українців

25 квітня, 09:19 • 7156 перегляди

Велика Британія все ще може направити війська до України - британський міністр

25 квітня, 09:27 • 10607 перегляди

У підмосков'ї підірвали заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС рф

25 квітня, 09:29 • 18482 перегляди

Продажі Alphabet перевершили прогнози на тлі здобутків реклами у пошуку Google

25 квітня, 09:55 • 6256 перегляди

Peugeot 208 та Dacia Sandero стали бестселерами: яким автівкам надають перевагу у Європі

25 квітня, 10:10 • 8764 перегляди
Публікації

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

25 квітня, 10:30 • 44403 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

25 квітня, 05:56 • 77776 перегляди

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

24 квітня, 11:00 • 131465 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 296115 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

23 квітня, 13:44 • 185653 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Джо Байден

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Ватикан

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

15:56 • 5774 перегляди

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

25 квітня, 07:29 • 49397 перегляди

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

24 квітня, 15:17 • 41494 перегляди

Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!"

24 квітня, 14:13 • 48519 перегляди

Джейсон Біггс взяв під контроль своє здоров'я: у боротьбі зі згубними звичками зірка "Американського пирога" сильно змінився

24 квітня, 08:47 • 79569 перегляди
Актуальне

Financial Times

Spotify

Facebook

Instagram

TikTok

Труна Папи Франциска буде запечатана в ході закритої церемонії: деталі

Київ • УНН

 • 1162 перегляди

У соборі Святого Петра пройде церемонія запечатування труни Папи Франциска. Біла тканина, мішок з монетами та звіт про папство будуть поміщені в труну.

Труна Папи Франциска буде запечатана в ході закритої церемонії: деталі

Процес запечатування труни Папи Франциска почнеться за закритими дверима собору Святого Петра, передає УНН з посиланням на Sky News.

Як повідомляє видання, у соборі відбудеться церемонія, де все "дуже гарно сплановано".

Кардинали прийдуть до центру собору Святого Петра і стануть вздовж вівтаря сповіді.

Процес закриття труни слідує дуже чіткому набору кроків.

На обличчя понтифіка буде накинута біла тканина, щоб його більше не бачив світ, а в труну буде поміщено мішок з медалями та монетами часів його правління як Папи.

Звіт про його папство також буде прочитано вголос, поміщено в трубку і поміщено в труну.

Потім вони закриють цинкову кришку труни, і її буквально доведеться запечатувати.

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса25.04.2025, 13:30 • 44379 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
Папа Франциск
Ватикан
Brent
$66.91
Bitcoin
$94,999.50
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.43
Золото
$3,299.54
Ethereum
$1,796.27