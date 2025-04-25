Гроб Папы Франциска будет запечатан в ходе закрытой церемонии: детали
Киев • УНН
В соборе Святого Петра пройдет церемония запечатывания гроба Папы Франциска. Белая ткань, мешок с монетами и отчет о папстве будут помещены в гроб.
Процесс запечатывания гроба Папы Франциска начнется за закрытыми дверями собора Святого Петра, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Как сообщает издание, в соборе состоится церемония, где все "очень красиво спланировано".
Кардиналы придут в центр собора Святого Петра и встанут вдоль алтаря исповеди.
Процесс закрытия гроба следует очень четкому набору шагов.
На лицо понтифика будет наброшена белая ткань, чтобы его больше не видел мир, а в гроб будет помещен мешок с медалями и монетами времен его правления в качестве Папы.
Отчет о его папстве также будет прочитан вслух, помещен в трубку и помещен в гроб.
Затем они закроют цинковую крышку гроба, и ее буквально придется запечатывать.
Похороны Папы Римского Франциска: кто будет присутствовать на церемонии и как будет проходить месса25.04.2025, 13:30 • 43085 просмотров