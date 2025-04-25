Гроб Папы Франциска будет запечатан в ходе закрытой церемонии: детали

Процесс запечатывания гроба Папы Франциска начнется за закрытыми дверями собора Святого Петра, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Как сообщает издание, в соборе состоится церемония, где все "очень красиво спланировано".

Кардиналы придут в центр собора Святого Петра и встанут вдоль алтаря исповеди.

Процесс закрытия гроба следует очень четкому набору шагов.

На лицо понтифика будет наброшена белая ткань, чтобы его больше не видел мир, а в гроб будет помещен мешок с медалями и монетами времен его правления в качестве Папы.

Отчет о его папстве также будет прочитан вслух, помещен в трубку и помещен в гроб.

Затем они закроют цинковую крышку гроба, и ее буквально придется запечатывать.

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