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Маск решил снять "бан" с аккаунтов журналистов в Twitter

Маск решил снять "бан" с аккаунтов журналистов в Twitter

Киев • УНН

 • 484839 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Бизнесмен-миллиардер Илон Маск заявил, что аккаунты нескольких журналистов, которых "забанили" в социальной сети Twitter, будут восстановлены, пишет УНН.

Детали

На фоне растущей критики Маск спросил пользователей Twitter, что делать дальше. И почти 59% из 3,6 млн принявших участие проголосовали за немедленную отмену запрета.

«Люди высказались. С аккаунтов, которые занимались диксингом моего местоположения, теперь блокировка будет снята», — написал он в Twitter.

The people have spoken.

Accounts who doxxed my location will have their suspension lifted now. https://t.co/MFdXbEQFCe

— Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2022

Дополнение

Репортеры New York Times, CNN и Washington Post оказались в числе тех, кто лишился доступа к своим учетным записям после того, как Маск обвинил их в передаче данных о его местоположении.

Запрет был осужден ЕС и ООН.

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