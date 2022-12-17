Маск решил снять "бан" с аккаунтов журналистов в Twitter
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Бизнесмен-миллиардер Илон Маск заявил, что аккаунты нескольких журналистов, которых "забанили" в социальной сети Twitter, будут восстановлены, пишет УНН.
Детали
На фоне растущей критики Маск спросил пользователей Twitter, что делать дальше. И почти 59% из 3,6 млн принявших участие проголосовали за немедленную отмену запрета.
«Люди высказались. С аккаунтов, которые занимались диксингом моего местоположения, теперь блокировка будет снята», — написал он в Twitter.
The people have spoken.
Accounts who doxxed my location will have their suspension lifted now. https://t.co/MFdXbEQFCe
Дополнение
Репортеры New York Times, CNN и Washington Post оказались в числе тех, кто лишился доступа к своим учетным записям после того, как Маск обвинил их в передаче данных о его местоположении.
Запрет был осужден ЕС и ООН.