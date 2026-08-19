Марта Костюк перемогла першу ракетку росії та вийшла у чвертьфінал "тисячника" у Цинциннаті

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Цинциннаті (США). В 1/8 фіналу киянка здобула вольову перемогу над першою ракеткою росії міррою андрєєвою, повідомляє УНН.

Деталі

Костюк поступилася у першому сеті з рахунком 4:6, але згодом повністю перевернула гру, вигравши два наступні сети 6:0 та 6:2.

В 1/4 турніру українка зіграє з переможницею поєдинку Коко Гофф (США) – Марія Боузкова (Чехія).

Нагадаємо

Українська тенісистка Еліна Світоліна знялася з турніру WTA 1000 у Цинциннаті перед третім колом через травму правої щиколотки. Вона зазначила, що проблеми загострилися під час матчу другого кола, тож вона не змогла відновитися.

Україна Костюк виграла найбільший титул у кар'єрі на турнірі WTA 1000