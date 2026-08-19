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Марта Костюк перемогла першу ракетку росії та вийшла у чвертьфінал "тисячника" у Цинциннаті

Київ • УНН

 • 1398 перегляди

Марта Костюк здолала мірру андрєєву з рахунком 4:6, 6:0, 6:2 на турнірі WTA 1000 у Цинциннаті. У чвертьфіналі вона зіграє з Гофф або Боузковою.

Марта Костюк перемогла першу ракетку росії та вийшла у чвертьфінал "тисячника" у Цинциннаті

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Цинциннаті (США). В 1/8 фіналу киянка здобула вольову перемогу над першою ракеткою росії міррою андрєєвою, повідомляє УНН.

Деталі

Костюк поступилася у першому сеті з рахунком 4:6, але згодом повністю перевернула гру, вигравши два наступні сети 6:0 та 6:2.

В 1/4 турніру українка зіграє з переможницею поєдинку Коко Гофф (США) – Марія Боузкова (Чехія).

Нагадаємо

Українська тенісистка Еліна Світоліна знялася з турніру WTA 1000 у Цинциннаті перед третім колом через травму правої щиколотки. Вона зазначила, що проблеми загострилися під час матчу другого кола, тож вона не змогла відновитися.

Україна Костюк виграла найбільший титул у кар'єрі на турнірі WTA 100002.05.26, 19:54 • 3842 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Спорт
Сполучені Штати Америки