Марта Костюк перемогла першу ракетку росії та вийшла у чвертьфінал "тисячника" у Цинциннаті
Київ • УНН
Марта Костюк здолала мірру андрєєву з рахунком 4:6, 6:0, 6:2 на турнірі WTA 1000 у Цинциннаті. У чвертьфіналі вона зіграє з Гофф або Боузковою.
Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Цинциннаті (США). В 1/8 фіналу киянка здобула вольову перемогу над першою ракеткою росії міррою андрєєвою, повідомляє УНН.
Деталі
Костюк поступилася у першому сеті з рахунком 4:6, але згодом повністю перевернула гру, вигравши два наступні сети 6:0 та 6:2.
В 1/4 турніру українка зіграє з переможницею поєдинку Коко Гофф (США) – Марія Боузкова (Чехія).
Нагадаємо
Українська тенісистка Еліна Світоліна знялася з турніру WTA 1000 у Цинциннаті перед третім колом через травму правої щиколотки. Вона зазначила, що проблеми загострилися під час матчу другого кола, тож вона не змогла відновитися.
Україна Костюк виграла найбільший титул у кар'єрі на турнірі WTA 100002.05.26, 19:54 • 3842 перегляди