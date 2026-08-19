Світоліна знялася з турніру в Цинциннаті через травму правої щиколотки

Українська тенісистка Еліна Світоліна знялася з турніру WTA 1000 у Цинциннаті перед матчем третього кола через травму правої щиколотки. Про це Світоліна повідомила у своїх соцмережах, пише УНН.

Напередодні українка у другому колі перемогла чешку Терезу Валентову. Під час матчу Світоліна мала проблеми з правою ногою, але змогла завершити поєдинок та здобути перемогу.

На жаль, я зробила все можливе, щоб відновитися, але травма, яку я отримала в Торонто, а також загострення проблеми під час матчу другого кола, не дозволили мені відновитися так, як я хотіла, щоб бути готовою до наступного раунду