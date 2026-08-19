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Світоліна знялася з турніру в Цинциннаті через травму правої щиколотки

Київ • УНН

 • 2248 перегляди

Українська тенісистка Еліна Світоліна знялася з турніру WTA 1000 у Цинциннаті перед третім колом через травму правої щиколотки. Вона зазначила, що проблеми загострилися під час матчу другого кола, тож вона не змогла відновитися.

Світоліна знялася з турніру в Цинциннаті через травму правої щиколотки

Українська тенісистка Еліна Світоліна знялася з турніру WTA 1000 у Цинциннаті перед матчем третього кола через травму правої щиколотки. Про це Світоліна повідомила у своїх соцмережах, пише УНН.

Деталі

Напередодні українка у другому колі перемогла чешку Терезу Валентову. Під час матчу Світоліна мала проблеми з правою ногою, але змогла завершити поєдинок та здобути перемогу.

На жаль, я зробила все можливе, щоб відновитися, але травма, яку я отримала в Торонто, а також загострення проблеми під час матчу другого кола, не дозволили мені відновитися так, як я хотіла, щоб бути готовою до наступного раунду

- написала тенісистка.

Світоліна також зазначила, що їй шкода достроково завершувати виступ у Цинциннаті, де вона хотіла пройти якомога далі. У третьому колі українка мала зіграти проти китаянки Ван Сіюй.

Наступним великим турніром для Світоліної має стати Відкритий чемпіонат США, який розпочнеться наприкінці серпня.

Світоліна перемогла росіянку александрову та вийшла до півфіналу турніру в Торонто11.08.26, 05:15 • 28002 перегляди

Степан Гафтко

Спорт