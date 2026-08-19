Свитолина снялась с турнира в Цинциннати из-за травмы правой лодыжки

Украинская теннисистка Элина Свитолина снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати перед матчем третьего круга из-за травмы правой лодыжки. Об этом Свитолина сообщила в своих соцсетях, пишет УНН.

Детали

Накануне украинка во втором круге победила чешку Терезу Валентову. Во время матча у Свитолиной возникли проблемы с правой ногой, но она смогла завершить поединок и одержать победу.

К сожалению, я сделала все возможное, чтобы восстановиться, но травма, которую я получила в Торонто, а также обострение проблемы во время матча второго круга не позволили мне восстановиться так, как я хотела, чтобы быть готовой к следующему раунду - написала теннисистка.

Свитолина также отметила, что ей жаль досрочно завершать выступление в Цинциннати, где она хотела пройти как можно дальше. В третьем круге украинка должна была сыграть против китаянки Ван Сиюй.

Следующим крупным турниром для Свитолиной должен стать Открытый чемпионат США, который начнется в конце августа.

Свитолина победила россиянку Александрову и вышла в полуфинал турнира в Торонто