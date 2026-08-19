Марта Костюк победила первую ракетку России и вышла в четвертьфинал «тысячника» в Цинциннати
Киев • УНН
Марта Костюк одолела Мирру Андрееву со счётом 4:6, 6:0, 6:2 на турнире WTA 1000 в Цинциннати. В четвертьфинале она сыграет с Гофф или Боузковой.
Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Цинциннати (США). В 1/8 финала киевлянка одержала волевую победу над первой ракеткой России Миррой Андреевой, сообщает УНН.
Детали
Костюк уступила в первом сете со счетом 4:6, но впоследствии полностью перевернула игру, выиграв два следующих сета — 6:0 и 6:2.
В 1/4 турнира украинка сыграет с победительницей поединка Коко Гофф (США) — Мария Боузкова (Чехия).
Напомним
Украинская теннисистка Элина Свитолина снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати перед третьим кругом из-за травмы правой лодыжки. Она отметила, что проблемы обострились во время матча второго круга, поэтому она не смогла восстановиться.
Украинка Костюк выиграла крупнейший титул в карьере на турнире WTA 100002.05.26, 19:54 • 3842 просмотра