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Марта Костюк победила первую ракетку России и вышла в четвертьфинал «тысячника» в Цинциннати

Киев • УНН

 • 1256 просмотра

Марта Костюк одолела Мирру Андрееву со счётом 4:6, 6:0, 6:2 на турнире WTA 1000 в Цинциннати. В четвертьфинале она сыграет с Гофф или Боузковой.

Марта Костюк победила первую ракетку России и вышла в четвертьфинал «тысячника» в Цинциннати

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Цинциннати (США). В 1/8 финала киевлянка одержала волевую победу над первой ракеткой России Миррой Андреевой, сообщает УНН.

Детали

Костюк уступила в первом сете со счетом 4:6, но впоследствии полностью перевернула игру, выиграв два следующих сета — 6:0 и 6:2.

В 1/4 турнира украинка сыграет с победительницей поединка Коко Гофф (США) — Мария Боузкова (Чехия).

Напомним

Украинская теннисистка Элина Свитолина снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати перед третьим кругом из-за травмы правой лодыжки. Она отметила, что проблемы обострились во время матча второго круга, поэтому она не смогла восстановиться.

Украинка Костюк выиграла крупнейший титул в карьере на турнире WTA 100002.05.26, 19:54 • 3842 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Спорт
Соединённые Штаты