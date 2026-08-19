Марта Костюк победила первую ракетку России и вышла в четвертьфинал «тысячника» в Цинциннати

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Цинциннати (США). В 1/8 финала киевлянка одержала волевую победу над первой ракеткой России Миррой Андреевой, сообщает УНН.

Детали

Костюк уступила в первом сете со счетом 4:6, но впоследствии полностью перевернула игру, выиграв два следующих сета — 6:0 и 6:2.

В 1/4 турнира украинка сыграет с победительницей поединка Коко Гофф (США) — Мария Боузкова (Чехия).

Напомним

Украинская теннисистка Элина Свитолина снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати перед третьим кругом из-за травмы правой лодыжки. Она отметила, что проблемы обострились во время матча второго круга, поэтому она не смогла восстановиться.

Украинка Костюк выиграла крупнейший титул в карьере на турнире WTA 1000