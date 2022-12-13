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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Марсохід NASA записав перший в історії звук пилу з Червоної планети

Марсохід NASA записав перший в історії звук пилу з Червоної планети

Київ • УНН

 • 981511 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Ровер Perseverance зафіксувала звук частинок пилу, і цей запис може стати ключем до розуміння того, як пил рухається навколо Марса, передає УНН.

Деталі

Запис зроблено з мікрофона на інструменті SuperCam марсохода Perseverance 27 вересня 2021 року. Крім того, вчені змогли використати мікрофон для точного виміру швидкості вітру на основі інтенсивності звуку поривів.

Ровер вже виявив 90 пилових вихорів.

Грунтуючись на кількості ударів, звукові записи вперше в історії кількісно визначили порошини, що переносяться вітром, в пиловому вихорі. Запис включає загалом 308 ударів по марсоходу порошинок, що переносяться вітром.

Проте найбільше зіткнень сталося, коли центр вихору з низьким тиском обертався над Perseverance. Зазвичай більшість пилу зосереджена у стінках пилового вихору, де швидкість вітру висока. Центр пилового вихору, як око бурі, має бути відносно спокійним і чистим у порівнянні зі стінками вихору.

Попередня робота показала, що пилові вихори та ізольовані пориви вітру відповідальні за збереження значної кількості пилу у марсіанській атмосфері навіть поза сезоном бурь. Тим не менш, залишається незрозумілим, який внесок вносять пилові вихори та процес, за допомогою якого вони піднімають пил із землі, тому пошук пилового вихору з цим додатковим пилом у середині може стати важливою частиною головоломки.

Українські Національні Новини

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