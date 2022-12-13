Марсоход NASA записал первый в истории звук пыли с Красной планеты
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Ровер Perseverance зафиксировала звук частиц пыли, и эта запись может стать ключом к пониманию того, как пыль двигается вокруг Марса, передает УНН.
Детали
Запись сделана с микрофона на инструменте SuperCam марсохода Perseverance 27 сентября 2021 года. Кроме того, учёные смогли использовать микрофон для точного измерения скорости ветра на основе интенсивности звука порывов.
Ровер уже обнаружил 90 пылевых вихрей.
Основываясь на количестве ударов, звуковые записи впервые в истории количественно определили переносимые ветром пыли в пылевом вихре. Запись включает в общей сложности 308 ударов по марсоходу переносимых ветром порошинок.
Однако больше всего столкновений произошло, когда центр вихря с низким давлением вращался над Perseverance. Обычно большинство пыли сосредоточено в стенках пылевого вихря, где скорость ветра высока. Центр пылевого вихря, как глаз бури, должен быть относительно спокоен и чист по сравнению со стенками вихря.
Предварительная работа показала, что пылевые вихри и изолированные порывы ветра отвечают за сохранение значительного количества пыли в марсианской атмосфере даже вне сезона бурь. Тем не менее, остается непонятным, какой вклад вносят пылевые вихри и процесс, с помощью которого они поднимают пыль с земли, поэтому поиск пылевого вихря с этой дополнительной пылью внутри может стать важной частью головоломки.