Маршалок Сейму Польщі Чажастий прибув з першим візитом до Києва
Київ • УНН
Маршалок Сейму Республіки Польща Влодзімєж Чажастий прибув з першим візитом до Києва. Голова ВР Руслан Стефанчук повідомив про майбутні зустрічі та розмови.
Маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий відвідує Київ з першим візитом, повідомив у понеділок голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише УНН.
Радий вітати у Києві Маршалка Сейму Республіки Польща Влодзімєжа Чажастого. Це його перший візит до столиці України - і символічний крок у зміцненні українсько-польського діалогу. Попереду - зустрічі та змістовні розмови
