Маршалок Сейму Польщі Чажастий прибув з першим візитом до Києва

$43.270.01
50.920.00
ukenru
07:26 • 682 перегляди
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
06:24 • 2388 перегляди
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну
22 лютого, 19:57 • 17330 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 36670 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 36761 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 43350 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 41390 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 49108 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 54527 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 43089 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.1м/с
87%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Посольство рф у Південній Кореї вивісило пропагандистський банер та спровокувало дипломатичний скандал у Сеулі22 лютого, 21:44 • 15050 перегляди
Іран та рф уклали секретну угоду на пів мільярда євро щодо постачання сучасних зенітних комплексів22 лютого, 21:59 • 12995 перегляди
Фільм "Містер ніхто проти путіна" здобув премію BAFTA як найкраща документальна стрічка22 лютого, 22:19 • 7618 перегляди
Нью-Йорк ввів заборону на рух транспорту та скасував навчання через найпотужнішу за десятиліття снігову бурю22 лютого, 23:24 • 18494 перегляди
ЗСУ знищили 720 окупантів протягом доби на всіх напрямках - ГенштабPhoto04:51 • 6332 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 92085 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 101934 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 108820 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 120438 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 158589 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Гітанас Науседа
Лев XIV
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Львів
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 45180 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 46821 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 46668 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 37437 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 39807 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Іскандер (ОТРК)

Маршалок Сейму Польщі Чажастий прибув з першим візитом до Києва

Київ • УНН

 • 898 перегляди

Маршалок Сейму Республіки Польща Влодзімєж Чажастий прибув з першим візитом до Києва. Голова ВР Руслан Стефанчук повідомив про майбутні зустрічі та розмови.

Маршалок Сейму Польщі Чажастий прибув з першим візитом до Києва

Маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий відвідує Київ з першим візитом, повідомив у понеділок голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише УНН.

Радий вітати у Києві Маршалка Сейму Республіки Польща Влодзімєжа Чажастого. Це його перший візит до столиці України - і символічний крок у зміцненні українсько-польського діалогу. Попереду - зустрічі та змістовні розмови

- написав Стефанчук у X.

У Польщі коаліція зіткнулася з хаосом після рішення групи парламентарів про нову фракцію - Туск прокоментував18.02.26, 17:37 • 4362 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Руслан Стефанчук
Україна
Київ
Польща