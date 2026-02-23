Маршалок Сейма Польши Чажастый прибыл с первым визитом в Киев
Киев • УНН
Маршалок Сейма Республики Польша Влодзимеж Чажастый прибыл с первым визитом в Киев. Председатель ВР Руслан Стефанчук сообщил о предстоящих встречах и беседах.
Маршалок Сейма Польши Влодзимеж Чажастый посещает Киев с первым визитом, сообщил в понедельник председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет УНН.
Рад приветствовать в Киеве Маршалка Сейма Республики Польша Влодзимежа Чажастого. Это его первый визит в столицу Украины - и символический шаг в укреплении украинско-польского диалога. Впереди - встречи и содержательные беседы
