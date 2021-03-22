Маркевич спрогнозував майбутнього тріумфатора чемпіонату України

Деталі

Маркевич впевнений в підсумковій перемозі “Динамо” в Українській Прем’єр-лізі сезону 2020-21.

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“Після цього туру ясно, що „Динамо“ буде чемпіоном. Не думаю, що станеться щось надзвичайне. Сім очок важко відіграти. Тим паче, з такою грою, як у „Шахтаря“ зараз”, — зізнався Маркевич.

Варто нагадати

У 19-м турі Прем’єр-ліги “Шахтар” сенсаційно програв “Львову” у матчі, який відбувся у Харкові — 2:3. Цим скористалося “Динамо”, яке розгромило на своєму полі “Рух” (3:0). Таким чином, кияни збільшили відрив до 7-ми пунктів.